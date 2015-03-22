خادم الحرمين الشريفين يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في مكتبه بقصر اليمامة اليوم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني وكبار مسؤولي المنظمة.

واستمع خادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال إلى إيجاز عن أبرز الجهود التي تبذلها المنظمة ضمن أعمالها المناطة بها لخدمة قضايا الأمة الإسلامية ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين أهمية مواصلة المنظمة جهودها لتعزيز وحدة الصف وجمع كلمة المسلمين على الحق ونبذ الفرقة والتطرف، وكذلك التعامل الأنسب مع التحديات والقضايا التي تواجهها البلدان الإسلامية لما فيه صالح شعوبهم وأمتهم.

وحضر الاستقبال الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية ، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية.