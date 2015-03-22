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اجتماع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لمناقشة أزمة حديقة الميرلاند

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اجتماع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لمناقشة أزمة حديقة الميرلاند اجتماع وزارة البيئة ومحافظة القاهرة لمناقشة أزمة حديقة الميرلاند

 

وزير البيئة

اجتمع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة مع اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والسيدة جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة صباح اليوم وبحضور ممثلين عن شركة الجديدة للإسكان والتعمير، والمجتمع المدني ورئيس حي مصر الجديدة وبعض قيادات وزارة البيئة لبحث ومناقشة آخر المستجدات بشأن مخالفات مشروع تطوير حديقة الميرلاند والتعدى بالقطع والتقليم الجائر على بعض الأشجار العتيقة بالحديقة، والتي يزيد عمرها عن 80 عامًاَ، مما كان سبب فى استغاثات سكان وأهالي مصر الجديدة لإنقاذ الحديقة وأشجارها.

استعرض خلالها الحضور مشروع تطوير الحديقة من كافة النواحي، وتقرر استمرار إيقاف جميع الأعمال بالمشروع لحين إعداد خطة بتوفيق الأوضاع طبقًا للتراخيص المنصرفة من خلال لجنة مشكلة تضم أعضاء من شركة مصر الجديدة ومحافظة القاهرة ووزارة البيئة لوضع هذه الدراسات المطلوبة ومطابقة ما سيتم من أعمال مع ما هو مرخص به مسبقًا، مع قيام الشركة المالكة بتقديم كافة التراخيص والموافقات الصادرة لها بأعمال التطوير وإقامة جراج تحت الأرض، وكذلك مدى اتفاق أعمال قطع الأشجار وتهذيبها مع قوانين وزارة البيئة ومتطلباتها.

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