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نيابة أول أكتوبر تستمع لأقوال محاميين اتهما أحمد موسى بسب المحامين

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نيابة أول أكتوبر تستمع لأقوال محاميين اتهما أحمد موسى بسب المحامين نيابة أول أكتوبر تستمع لأقوال محاميين اتهما أحمد موسى بسب المحامين

 

أحمد موسى

استمعت نيابة أول أكتوبر، اليوم الأحد، إلى أقوال محاميين اتهما الإعلامي أحمد موسى بسب وقذف محامي ، من خلال برنامجه على فضائية صدى البلد، بعد احتجاجهم أمام مكتب النائب العام، على مقتل زميلهم “كريم حمدي” داخل ديوان قسم شرطة المطرية بشرق القاهرة، جراء تعرضه للتعذيب من ضابطي أمن وطني.

وادعى المحاميان “محمد عفيفي وياسر سيد أحمد” في أقوالهم أمام النيابة مدنيًا على أحمد موسى بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض لهم جراء ما قام به من عبارات سب وقذف للمحامين جميعا تُمثل إهانة لمهنة المحاماة.

وسبق للمحامين أن تقدموا ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات قُيّد برقم 4064 لسنة 2015، ادعوا فيه على “موسى” بسب وقذف محامي مصر، حين وصف تحركاتهم الاحتجاجية وفعاليات التنديد بمقتل المحامي كريم حمدي، بالتصرفات الهمجية والأعمال الإرهابية، وهو ما يعد إهانة يعاقب عليها القانون.

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