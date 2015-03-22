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جنايات سوهاج تقضي بإعدام شقيقين بتهمة قتل مواطن في خصومة ثأرية

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جنايات سوهاج تقضي بإعدام شقيقين بتهمة قتل مواطن في خصومة ثأرية جنايات سوهاج تقضي بإعدام شقيقين بتهمة قتل مواطن في خصومة ثأرية

محكمة جنايات سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بأجماع الأراء بإعدام “وائل.أ.خ”، وشقيقه “جمال.أ”، ويقيمان بمركز طما، بالإضافة إلى معاقبة شقيقيهما  حسام بالسجن المؤبد، لإتهامهم بقتل المجنى عليه “عبد الرحمن.م”، بسبب خصومة ثأرية بينهم بدائرة مركز طما.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر عام 2013 بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بأنحاء جسده، انتقل على الفور رئيس المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين وجود جثة المجنى عليه مسجاة على ظهرها وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه والمتهمين، حيث قاموا بانتظاره وهو خارج من مسكنه فأطلقوا عليه النار، حتى سقط غارقا فى دمائه وتوفى على الفور.

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