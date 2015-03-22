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بالأسماء.. الشركات المعتمدة لتنفيذ موسم الحج السياحى

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بالأسماء.. الشركات المعتمدة لتنفيذ موسم الحج السياحى بالأسماء.. الشركات المعتمدة لتنفيذ موسم الحج السياحى
أعلن أشرف عمر، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، عن أسماء الشركات المُصَرَّح لها بتنظيم رحلات الحج هذا العام، والبالغ عددهم 2087 شركة سياحية.

وقال عمر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن هناك بعض الشركات لم يتم إدراجها ضمن الكشف، لوجود مواقف قانونية أو مالية أو فنية لديها، لافتًا إلى أنه سيتم إلحاق أسماء الشركات عقب انتهاء موقفها مع الإدارة المختصة بالوزارة.

وأشار وكيل أول وزارة السياحة إلى أنه تم إرسال خطابات إلى تلك الشركات، لحثها على سرعة استيفاء موقفها حتى تتمكن من تنظيم الحج هذا العام.


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