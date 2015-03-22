أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محلب لوفد حملة الماجستير والدكتوراه: انتهاء أزمة تعيينكم خلال 48 ساعة

Google+ Print
محلب لوفد حملة الماجستير والدكتوراه: انتهاء أزمة تعيينكم خلال 48 ساعة محلب لوفد حملة الماجستير والدكتوراه: انتهاء أزمة تعيينكم خلال 48 ساعة
التقى وفد يضم عددًا من ممثلى حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2014 الصادر لهم قرارا بالتعيين والمتظاهرين أمام مجلس الوزراء منذ قليل، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لبحث مشكلة تعيينهم.

وقالت راندا خلاف أحد أعضاء الوفد لـ"اليوم السابع"، عرضنا مشكلة التعيين على المهندس إبراهيم محلب ووعدنا بحل المشكلة خلال 48 ساعة، كما كلف لجنة مختصة لمتابعة مشكلة التعيين وطلب منا مغادرة محيط مجلس الوزراء، قائلا "أنا متعاطف معاكم والمنظر دا مينفعش لازم كلنا نساعد بعض علشان نحافظ على البلد"، لافتة أن رئيس الوزراء طالبهم بعمل كشوف مجمعة بها أسماء كل المعينين بجهة واحدة، وتقديمها للمجلس ليتم مخاطبة تلك الجهات وتسليمنا الوظائف .

يذكر أن العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2014، نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، ثم نظموا مسيرة إلى البوابة الرئيسية لمقر بشارع قصر العينى للمطالبة بتسلمهم الوظائف التى حصلوا عليها من قبل جهاز التنظيم والإدارة.

إغماء فتاة فى مظاهرة حملة الماجستير أمام مجلس الوزراء
>

مساعد مدير أمن القاهرة يتفقد محيط مجلس الوزراء مع تظاهر حملة الماجستير
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا