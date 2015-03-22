محلب لوفد حملة الماجستير والدكتوراه: انتهاء أزمة تعيينكم خلال 48 ساعة

التقى وفد يضم عددًا من ممثلى حملة الماجستير والدكتوراه، دفعة 2014 الصادر لهم قرارا بالتعيين والمتظاهرين أمام مجلس الوزراء منذ قليل، بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لبحث مشكلة تعيينهم.

وقالت راندا خلاف أحد أعضاء الوفد لـ"اليوم السابع"، عرضنا مشكلة التعيين على المهندس إبراهيم محلب ووعدنا بحل المشكلة خلال 48 ساعة، كما كلف لجنة مختصة لمتابعة مشكلة التعيين وطلب منا مغادرة محيط مجلس الوزراء، قائلا "أنا متعاطف معاكم والمنظر دا مينفعش لازم كلنا نساعد بعض علشان نحافظ على البلد"، لافتة أن رئيس الوزراء طالبهم بعمل كشوف مجمعة بها أسماء كل المعينين بجهة واحدة، وتقديمها للمجلس ليتم مخاطبة تلك الجهات وتسليمنا الوظائف .

يذكر أن العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه من دفعة 2014، نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم الأحد، أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، ثم نظموا مسيرة إلى البوابة الرئيسية لمقر الحكومة بشارع قصر العينى للمطالبة بتسلمهم الوظائف التى حصلوا عليها من قبل جهاز التنظيم والإدارة.

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