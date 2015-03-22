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الرئيس لإذاعة القرآن الكريم: العالم الإسلامى يحتاج إلى ثورة من أجل الدين

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الرئيس لإذاعة القرآن الكريم: العالم الإسلامى يحتاج إلى ثورة من أجل الدين الرئيس لإذاعة القرآن الكريم: العالم الإسلامى يحتاج إلى ثورة من أجل الدين
أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، بحوار لإذاعة القرآن الكريم التى تحيى ذكرى إنشائها فى الخامس والعشرين من مارس.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالإشارة إلى تاريخ وعراقة إذاعة القرآن الكريم المصرية باعتبارها أقدم إذاعة للقرآن الكريم وأقدم إذاعة دينية على الإطلاق فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يعود تاريخ إنشائها إلى مارس 1964.

وأكد الرئيس أن العالم الإسلامى يحتاج إلى وقفة مع النفس وثورة من أجل الدين وليس على الدين لتصحيح المفاهيم المغلوطة وإظهار وتطبيق القيم السمحة والتعاليم الغراء للدين الحنيف.

وفى سياق متصل، أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك مسئولية تقع على عاتق المسلمين إزاء الدين ويتعين أن يتحملوها بصدق وأن يؤدوا الأمانة إزاء هذا الدين العظيم، عبر التصدى بكل الوسائل الممكنة للمحاولات الآثمة التى تستهدف تشويهه واستغلاله لخدمة أهداف مغايرة لصحيح الدين.


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