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قوات الأمن تشتبه فى جسم غريب بشارع رمسيس وانتقال خبراء المفرقعات

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اشتبهت قوات الأمن بمحافظة القاهرة منذ قليل فى جسم غريب أمام عمارات معروف بشارع رمسيس، وتم فرض كردون أمنى حول مكان الجسم لحين استدعاء خبر المفرقعات، وتم تحويل مسار السيارات المقبلة من ميدان التحرير إلى الإسعاف.

وكانت الإدارة العامة للحماية المدنية ووزارة الداخلية، قد تلقت العديد من البلاغات بوجود عبوات ناسفة، اليوم، وخلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية، وتبيّن أن معظم البلاغات الواردة سلبية، وأن ما تم فحصه من عبوات، كان هيكليًّا، ومحتويًّا على كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، الهدف منها إثارة الفزع.

الجسم الغريب أمام عمارات معروف بشارع رمسيس- 2015-03- اليوم السابع
> الجسم الغريب أمام عمارات معروف بشارع رمسيس

قوات الأمن تفرض كردونًا أمنيًا حول الجسم الغريب- 2015-03- اليوم السابع
>قوات الأمن تفرض كردونًا أمنيًا حول الجسم الغريب

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مصر 365