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قاتل جدته: ذبحتها لسرقتها وشراء هدية لخطيبتى.. والنيابة جددت حبسه 15 يوما

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قاتل جدته: ذبحتها لسرقتها وشراء هدية لخطيبتى.. والنيابة جددت حبسه 15 يوما قاتل جدته: ذبحتها لسرقتها وشراء هدية لخطيبتى.. والنيابة جددت حبسه 15 يوما
جدد أحمد الحمزاوى مدير نيابة شمال الجيزة حبس الطالب "مجدى.م" 17 سنة طالب، 15 يوما على ذمة التحقيق فى واقعة اتهامه بقتل جدته "فوزية.م" - 67 سنة ربة منزل شقتها فى منطقة ميت عقبة بالعجوزة.

واعترف المتهم فى التحقيقات التكميلية بأنه كان مبيت النية لقتل جدته التى تسكن بمفردها داخل شقتها بمنطقة ميت عقبة، حيث إنها تترك المفتاح فى باب شقتها دائما، مشيرا إلى أن أنه كان يريد شراء هدية لخطيبته ولم يكن لديه أموال فقرر سرقة جدته وقتلها لشراء الهدية، وأفاد بأن والده محبوس على ذمة قضية.

كان أحمد الحمزاوى، مدير نيابة حوادث شمال الجيزة، أمر بحبس الطالب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بأنه توجه إلى شقة جدته وبحوزته سكين مطبخ منزله وعندما فتحت له سدد لها طعنة فى رقبتها محدثا بها حرجا نافذا أودى بحياتها، كما أمرت النيابة بدفن وتشريح الجثة.

وفى التحقيقات الأولية اعترف "مجدى" بأنه بعد أن تخلص من جدته حاول سرقتها إلا أنه شعر بصعود شخص على السلم فألقى بالسكين خارج العقار وفتح الباب، وقال لهذا الشخص إنه وجد جدته على ذلك الوضع والدماء تسيل منها وفر هاربا قبل القبض عليه.

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مصر 365