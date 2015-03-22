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إعدام شقيقين والمؤبد لثالث لاتهامهم بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج

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إعدام شقيقين والمؤبد لثالث لاتهامهم بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج إعدام شقيقين والمؤبد لثالث لاتهامهم بقتل شخص فى خصومة ثأرية بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "وائل.أ.خ"، وشقيقه "جمال.أ"، ويقيمان بمركز طما، كما عاقبت شقيقيهما الثالث "حسام.أ" بالسجن المؤبد، لاتهامهم بقتل المجنى عليه "عبد الرحمن.م"، بسبب خصومة ثأرية بينهم بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد النبى كامل وعضوية المستشارين سامى وجيه وهبة وأحمد محمد فراج، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر عام 2013 بدائرة مركز طما، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بأنحاء جسده، انتقل على الفور رئيس المباحث إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة المجنى عليه مسجاة على ظهرها.

وبعد تقنين الإجراءات، كشفت التحريات وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه والمتهمين، حيث قاموا بانتظاره وهو خارج من مسكنه فأطلقوا عليه النار، حتى سقط غارقا فى دمائه وتوفى على الفور.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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مصر 365