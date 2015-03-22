نيابة البحيرة تأمر بتشريح جثة مدرس بعد وفاته فى مشاجرة مع طالب بالمدرسة

قرر المستشار حسام أبو شليب رئيس نيابة كفر الدوار، بإشراف المستشار حازم الكحيلى رئيس نيابات شمال دمنهور، بتشريح جثة مدرس اللغة الإنجليزية بمعرفة الطبيب الشرعى، لبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات مباحث البحيرة حول ظروف الواقعة وملابساتها.

وكان مدرس لغة إنجليزية بإحدى مدارس التعليم الفنى التجارى بمنطقة البيضا، التابعة لإدارة كفر الدوار التعليمية، قد لقى مصرعه بعد مناوشات عنيفة بينه وأحد الطلاب داخل الفصل.

ووردت معلومات للمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، مفادها مصرع مدرس لغة إنجليزية أثناء مشادة عنيفة بين مدرس لغة إنجليزية يدعى عماد رزق خضر، وطالب بالصف الثالث الثانوى التجارى يدعى أحمد أسامة، وذلك بسبب تأخر الطالب عن موعد الحصة، وحينما طلب منه المدرس الخروج خارج الفصل لم يمتثل لأوامر المدرس، وتطورت المشادة لسباب بألفاظ بذيئة، وقام كل منهما ـ الطالب والمدرس ـ بحمل الكراسى فى محاولة للاعتداء على بعضهما لولا تدخل بعض الطلبة والمدرسين، واستمرت المشادة حتى وصل المدرس والطالب لحوش المدرسة وسقط المدرس مغشياً عليه، ولفظ أنفاسة الأخيرة جراء شعوره بالمهانة من قبل هذا الطالب، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1701 إدارى مركز شرطة كفر الدوار .

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