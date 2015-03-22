وفاة طفل وإصابة شقيقيه فى اندلاع حريق داخل منزلهم بأسيوط

لقى طفل مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق بالغة، وأصيب طفلان آخران، فى حريق منزل بمركز الغنايم محافظة أسيوط.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زين، مدير مستشفى أسيوط الجامعى، أن الطفل "ناجى إبراهيم ناجى" توفى إثر إصابته بحريق من الدرجة الأولى، ومازال الطفلان الآخران فى حالة خطيرة، خاصة أن نسبة الحروق بهما تتعدى 75%، حيث وصلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعى اليوم مصابين بحروق فى اندلاع حريق بمسكنهم بمركز الغنايم.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة كل من "ناجى إبراهيم ناجى" 6 سنوات، وشقيقه "أحمد إبراهيم ناجى" 4 سنوات، و"فاطمة فتحى أحمد" 4 سنوات، بحروق بالغة، نتيجة إصابتهم فى حريق هائل شب بمنزلهم بمنطقة الغنايم شرق التابعة لمركز الغنايم.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قيام الأطفال باللهو داخل غرفة مخصصة للطيور المنزلية بالدور الأرضى لمنزلهم، قام أحدهم بإشعال النيران فوقع الحريق، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.