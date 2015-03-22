أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

وفاة طفل وإصابة شقيقيه فى اندلاع حريق داخل منزلهم بأسيوط

Google+ Print
وفاة طفل وإصابة شقيقيه فى اندلاع حريق داخل منزلهم بأسيوط وفاة طفل وإصابة شقيقيه فى اندلاع حريق داخل منزلهم بأسيوط
لقى طفل مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق بالغة، وأصيب طفلان آخران، فى حريق منزل بمركز الغنايم محافظة أسيوط.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف زين، مدير مستشفى أسيوط الجامعى، أن الطفل "ناجى إبراهيم ناجى" توفى إثر إصابته بحريق من الدرجة الأولى، ومازال الطفلان الآخران فى حالة خطيرة، خاصة أن نسبة الحروق بهما تتعدى 75%، حيث وصلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعى اليوم مصابين بحروق فى اندلاع حريق بمسكنهم بمركز الغنايم.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإصابة كل من "ناجى إبراهيم ناجى" 6 سنوات، وشقيقه "أحمد إبراهيم ناجى" 4 سنوات، و"فاطمة فتحى أحمد" 4 سنوات، بحروق بالغة، نتيجة إصابتهم فى حريق هائل شب بمنزلهم بمنطقة الغنايم شرق التابعة لمركز الغنايم.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قيام الأطفال باللهو داخل غرفة مخصصة للطيور المنزلية بالدور الأرضى لمنزلهم، قام أحدهم بإشعال النيران فوقع الحريق، تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق فى الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365