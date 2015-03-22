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بالصور.. توزيع بطاطين وملابس على المسجونات بإدارة الرعاية اللاحقة

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انتهى منذ قليل حفل توزيع الهدايا على أمهات وأسر المساجين بإدارة الرعاية اللاحقة بالموسكى، والذى يقام سنويا بالإدارة تحت رعاية اللواء هشام ثروت.
>- 2015-02 - اليوم السابع

وصرحت العقيد كوثر كمال رئيس قسم المفرج عنهم بإدارة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، بأنه تم توزيع بطاطين وملابس ومواد غذائية على الأمهات وأسرهن بالتعاون مع بنك الطعام المصرى.
>- 2015-02 - اليوم السابع

وأكدت كوثر أن الإدارة تحرص على إقامة الحفل، لتكريم الأمهات وأسر المساجين، وتحسين العلاقة معهم فى إطار حرص وزارة الداخلية على دمج أسر المساجين فى المجتمع، مشيرة إلى أن الإدارة تحتفظ بملفات شخصية لهم للتواصل معهم ومعرفة احتياجاتهم سواء فى التعليم أو الدعم المالى لهم.

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

تعليق - 2015-02 - اليوم السابع

تعليق - 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع

- 2015-02 - اليوم السابع
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