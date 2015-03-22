إخلاء سبيل سائق سيارة اصطدم بها أتوبيس أوراسكوم قبل سقوطه بترعة المريوطية

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار أسامة حنفى مدير النيابة اليوم الأحد، صرف سيد فرج سائق السيارة التى اصطدمت بأوتوبيس شركة أوراسكوم من سرايا النيابة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات وتحريات المباحث ومعاينة النيابة لموقع الحادث عن انتفاء شبهة الإهمال عنه.

وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال السائق، والذى قال فى التحقيقات إنه كان يسير بسرعة طبيعية وفوجئ بأوتوبيس شركة أوراسكوم يصطدم به من الخلف بسبب سرعته الكبيرة فاختلت عجلة القيادة منه، وبعدها فوجئ بسقوط الأتوبيس من أعلى الكوبرى، وأنه ظل موجودًا فى موقع الحادث ولم يحاول الهرب.