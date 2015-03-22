موظف ينتحل صفة مجند بالقوات المسلحة للهروب من حكمين قضائيين

أمرت نيابة رأس سدر، بإشراف محمد عمر، وكيل نيابة رأس سدر، وبرئاسة حسن والى، مدير النيابة، اليوم الأحد، بحبس موظف بشركة شرق الدلتا 4 أيام على ذمة التحقيق لقيامه بانتحال صفة مجند بالقوات المسلحة لتسهيل حركة مروره من الأكمنة الشرطية دون مساءلة، رغم هروبه من حكمين قضائيين واجبى النفاذ.

ترجع الوقائع عندما ألقت مباحث قسم شرطة رأس سدر القبض على "عبد المالك محمد عبد المالك"، 26 سنة، موظف بشركة شرق الدلتا بطور سيناء أثناء قيامه بالسفر على الطريق الدولى مرتديًا زى مجند بالقوات المسلحة، وبسؤاله فى أحد الأكمنة عن المنطقة العسكرية التى يخدم فيها ارتاب، مما دفع قوات الأمن بالقبض عليه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على بطاقة تجنيد منسوبة لإدارة التجنيد وشهادة تأكيد بيانات مزورتين. تم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة برأس سدر.

وبالتحقيق معه اعترف تفصيليًا بقيامه بارتداء الزى العسكرى وتزوير أوراق منسوبة لادارة التجنيد بالقوات المسلحة لتسهيل العبور من الأكمنة الشرطية دون مساءلة، وذلك للهروب من حكمين قضائيين الأول سرقة، والثانى إيصال أمانة، واجبى النفاذ بالحبس لقضاء العقوبة.

وبالعرض على المستشار محمد عبد السلام، المحامى العام لنيابات جنوب سيناء، قرر حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال كل الأوراق التى وجدت بحوزته إلى قسم التزوير والتزييف بالطب الشرعى وطلب الحصول على أصول الأوراق من إدارة التجنيد.