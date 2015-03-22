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المصري الديمقراطي يناقش تشريعات الضرورة في المرحلة الانتقالية

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المصري الديمقراطي يناقش تشريعات الضرورة في المرحلة الانتقالية المصري الديمقراطي يناقش تشريعات الضرورة في المرحلة الانتقالية

22 مارس 2015 | 5:22 مساءً

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الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي

ينظم حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالاشتراك مع تحالف أحزاب التيار الديمقراطي وعددا من القوي السياسية الأخرى ندوة، غدا ، الاثنين، بعنوان ” الدستور وتشريعات الضرورة في المرحلة الانتقالية”، لمناقشة مجموعة من القوانين التي تشوبها شكوك حول عدم دستوريتها، والتي يعتبر الحزب أنها أثرت سلبا على مسار خارطة المستقبل ونالت من تحالف 30 يونيو، ومن المتوقع أن تخرج الندوة بعدد من التوصيات في هذا الشأن.تقام الندوة 12 ظهرا في جمعية “تنمية صعيد ” “٦٥ شارع القبيسي، الظاهر” بحضور د.محمد أبو الغار، رئيس الحزب، ورؤساء وقيادات الأحزاب المشاركة ومن بينها التيار الشعبي، التحالف الشعبي الاشتراكي، الدستور، العدل، الكرامة، مصر الحرية، والوفد، والعيش والحرية تحت التأسيس، الكتلة العمالية وتأسيسية المرأة ، ويتحدث فيها د.محمد نور فرحات، أستاذ القانون وعضو مجلس أمناء الحزب، وخالد علي، المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق، وأحمد فوزي، الأمين العام للحزب.

وتأتي الندوة في إطار جهود الحزب للتواصل المستمر مع كافة القوى السياسية ومع الرئاسة لضبط البوصلة وتلاشي المزيد من العوار الدستوري ، وتحقيق توافق وطني لاستكمال مسار التحول الديمقراطي.

2015-03-22

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