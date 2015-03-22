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الأسد يؤكد حرص سوريا على عقد لقاء موسكو الثاني

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الأسد يؤكد حرص سوريا على عقد لقاء موسكو الثاني الأسد يؤكد حرص سوريا على عقد لقاء موسكو الثاني

الرئيس السوري بشار الأسد

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المبعوث الخاص الروسي عظمة الله كولمحمدوف ، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين موسكو ودمشق ، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكرت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن الرئيس الأسد أكد “حرص سوريا على مواصلة العمل لإنجاح الجهود الروسية وأن الخطوة الأهم في تحقيق ذلك هي الاتفاق على جدول أعمال يحدد منهجية العمل وأسس الحوار والآليات الكفيلة بتحقيق أهدافه مشيرا إلى ثقة والشعب في سوريا بالقيادة الروسية وبجهودها الحثيثة لإيجاد حل في سوريا على الرغم من المعوقات التي تضعها بعض الدول الإقليمية والغربية في طريق إيجاد ذلك وخاصة ما يتعلق بمواصلة دعمها للتنظيمات الإرهابية “.

من جانبه ثمن كولمحمدوف انفتاح الحكومة السورية على المبادرات السياسية في سوريا والخطوات التي تتخذها لإنجاح هذه المبادرات وفي مقدمتها المصالحات التي تقوم بها والتي تؤكد حرص القيادة السورية على حقن الدماء في سوريا بكل الطرق الممكنة.

كما تم التأكيد على أن نجاح أي عملية سياسية يقترن مع العمل على المستوى الدولي للضغط على الدول الرافضة للحل والداعمة للتنظيمات الإرهابية بغية تغيير موقفها ووقف كل أشكال دعمها للإرهابيين.

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