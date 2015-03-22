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إيقاف حركة سيارات الإسعاف بشمال سيناء بعد اختطاف واحدة على أيدى إرهابيين

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إيقاف حركة سيارات الإسعاف بشمال سيناء بعد اختطاف واحدة على أيدى إرهابيين إيقاف حركة سيارات الإسعاف بشمال سيناء بعد اختطاف واحدة على أيدى إرهابيين
أوقف مرفق إسعاف شمال سيناء، حركة سيارات الإسعاف، بعد قيام مسلحين باختطاف سيارة تابعة لمرفق الإسعاف، وأصدرت إدارة إسعاف شمال سيناء تعليمات لكل السيارات وأطقم الإسعاف بالتوقف عند أقرب نقطة لحين صدور تعليمات جديدة.

وقال مصدر أمنى، إن مخاوف من قيام مسلحين بتفخيخ السيارة التابعة للإسعاف التى تم اختطافها واقتحام مقرات أمنية بها، وأنه جارٍ اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة للتصدى لأى محاولات إرهابية.


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