لحواء.. تأكدى من سلامة بطانة الرحم قبل الحمل

كيف يحدث الحمل

أرسلت قارئة تقول: أنا سيدة متزوجة منذ 8 أشهر وقد تعرضت للإجهاض مرة واحدة، وأجريت جراحة تنظيف للرحم بعدها، وأرغب فى الحمل مرة أخرى، وقد أخبرنى الطبيب أن حجم البويضة لدى جيد ولكن إحدى صديقاتى نصحتنى بالكشف عن سلامة بطانة الرحم فما علاقتها بحدوث الحمل؟>ويجيب عن سؤالها الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، مشيراً أنه لمعرفة دور بطانة الرحم فى إتمام عملية الحمل فيجب أن نعرف أولا كيف يتم الحمل، وهو ما يشرحه أبو النجا قائلا: إن الحمل يحدث من انتقال الحيوان المنوى إلى عنق الرحم ثم الرحم ويتجه لقناة فالوب للقاء البويضة ويتم تلقيحها بالحيوان المنوى قبل نزولها فى الرحم.

وبعد نزول البويضة الملقحة يأتى دور بطانة الرحم، والتى يجب أن تكون مهيئة لاستقبال البويضة الملقحة، وتهيئة المناخ المناسب لها للانقسام وتكوين الجنين.

التأكد من سلامة البطانة أمر ضرورى

>وبعد معرفة كيفية حدوث الحمل يظهر دور بطانة الرحم، ويوضح عطية أن معاناة بطانة الرحم من مشاكل زيادة سمكها أو ضعفها أكثر من المعدل الطبيعى، أو وجود أمراض بها، من العوامل التى تؤثر سلبا على دورها فى حفظ البويضة الملقحة وهو ما يؤدى إلى عدم اكتمال الحمل.

لذا فالتأكد من سلامة وجودة بطانة الرحم يعد أمرا ضروريا قبل بداية الحمل، وخاصة فى حالة تعرض المرأة للإجهاض من قبل، وهو ما يؤثر بالطبع على طبيعة تلك البطانة لعدة شهور تالية.

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