وزارة الصحة: إصابة طفلة من الشرقية بأنفلونزا الطيور وشفاء 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة عن إصابة حالة مؤكدة بفيروس أنفلونزا الطيور H5N1 لطفلة 4 سنوات، من محافظة الشرقية.

وأكدت وزارة الصحة فى بيانٍ رسمى، شفاء وخروج 4 حالات مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور، وهم حالة لسيدة 32 سنة، من محافظة كفر الشيخ، و3 حالات من الشرقية منهم رجل يبلغ 50 سنة، وسيدتين تبلغان 32 سنة، وبذلك يصبح إجمالى عدد الحالات التى تتلقى العلاج بمستشفيات وزارة الصحة بمرض أنفلونزا الطيور 5 حالات.

وأهابت وزارة الصحة بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفورى لأقرب مستشفى لتلقى الخدمة الصحية فى حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقى المصابين لمرض أنفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

ونصحت وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخى الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصاً التى يظهر عليها أعراض مرضية وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدى بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح، وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.