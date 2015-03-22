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قطع المياه عن مدينة بنى سويف لربط خط الطرد الجديد بمحطة رفع أحمد عرابى

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قطع المياه عن مدينة بنى سويف لربط خط الطرد الجديد بمحطة رفع أحمد عرابى قطع المياه عن مدينة بنى سويف لربط خط الطرد الجديد بمحطة رفع أحمد عرابى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف عن قطع المياه عن مدينة بنى سويف من الساعة الثامنة من مساء "غد" الاثنين حتى الساعة الثامنة صباح بعد غد الثلاثاء، وذلك لربط خط طرد الصرف الصحى الجديد بخط طرد الصرف القديم الخاص بمحطة رفع أحمد عرابى بشارع عبد السلام عارف بمدينة بنى سويف.

وقال المهندس محمود طه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، فى تصريحات له، إن الشركة تعرب عن اعتذارها للمواطنين عن قطع المياه، مؤكدا أن الشركة تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال ربط خط الصرف بمحطة الرفع فى أسرع وقت ممكن، مطالبا الأهالى بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال ساعات انقطاع المياه.

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مصر 365