رئيس الكفاية الإنتاجية: منح هندية وإيطالية لتطوير "المصلحة"

أكد حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، على أن الهدف من التعاون المشترك بين مصلحة الكفاية الانتاجية ووزارة التعليم الفنى هو تأهيل الشباب المصرى لسوق العمل سواء فى السوق المحلى أوالخارجى، خاصة وان هناك العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع البلدان الأخرى خاصة العربية والخليجية منها لتوظيف الشباب المصرى للعمل بتلك الدول.

وأضاف حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، فى تصريحات صحفية على هامش"مؤتمر وسائل التعليم والابتكار"اليوم الأحد،ان مصلحة الكفاية عقدت عدة اتفاقيات مع بعض الدول منها قرض من البنك الإسلامى بقيمة 25 مليون دولار لتطوير مصلحة الكفاية الإنتاجية تتمثل فى شراء المعدات وتطوير المناهج وتأهيل مراكز التدريب، ومنحة ايطالية بقيمة 2.7 مليار جنية لتأهيل مركز مهنى دمياط وأخرى هندية بقيمة 9 مليون جنية لتطوير مركز شبرا الخيمة.

ولفت حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، إلى ان من ضمن مشروعات المصلحة وضع حجر أساس لإنشاء مركز تدريب بكفر الدوار، لافتا إلى انة تم الاتفاق مع وزارة التعليم الفنى لتدريب 100 الف طالب خلال عام 2016 القادم بتكلفة تتراوح ما بين 25 و30 مليون جنية.