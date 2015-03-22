حافظ سلامة : استهداف المساجد والمسلمين أعمال هدفها إشعال الفتنة

قال الشيخ حافظ سلامه، أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس، إن ما يحدث من استهداف المساجد والمسلمين بعدد من الدول العربية هي أعمال خبيثة تريد أشعال الفتنة بين المسلمين.

وأضاف سلامة – فى بيان أصدره اليوم الأحد تحت عنوان ” فى بـيـوت أذن الله أن ترفع ويــذكر فيها أسمه ” – أن إسلامنا الحنيف منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الأبرار لم نسمع قط اعتداءات ولا قتل وجرح المصلين داخل بيوت الله.

وتابع أن جميع الصحابة كانوا أحرص الناس على وحدة الصف وعدم السماح لاختراقهم وأشعال اي فتنة ولكن ما يحدث الأن هو مؤشر خطر.