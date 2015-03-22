تأجيل دعوتى إسقاط الجنسية عن مذيع إخوانى وإغلاق شبكة رصد لـ٢٦ أبريل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد ناصر المذيع بقناة مصر الآن الإخوانية التى تبث من تركيا، لجلسة ٢٦ أبريل المقبل.

وأوضح سمير صبرى فى دعواه، أن المدعو محمد ناصر عميل إرهابى لتركيا وصف نفسه بأنه مذيع كافر فى أولى حلقات البرنامج فى 17 نوفمبر الماضى، فقد بدأ الحلقة بإعلان كفره بالدين الإسلامى وكذلك المسيحى.

كما قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، تاجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بالزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإغلاق شبكة "رصد"، المملوكة للمدعو عمرو فراج، والتى يديرها حاليًا من تركيا، لجلسة ٢٦ أبريل المقبل.

وقال المحامى، إن فراج يدير شبكة على مواقع التواصل تسمى "رصد"، وللأسف الشديد يحمل الجنسية المصرية، وهذه الشبكة دأبت على الهجوم على الدولة المصرية وشعبها، ورئيس الدولة والداخلية والقوات المسلحة وفضيلة شيخ الأزهر الشريف، كما عكفت على بث أخبار كاذبة مغرضة، لإحداث الفتنة والوقيعة بين طوائف الشعب المصرى وقيادته السياسية.