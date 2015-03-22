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رفض استئناف 11 إخوانيا وتجديد حبسهم فى التحريض على العنف بالسويس

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رفض استئناف 11 إخوانيا وتجديد حبسهم فى التحريض على العنف بالسويس رفض استئناف 11 إخوانيا وتجديد حبسهم فى التحريض على العنف بالسويس
قررت محكمة الاستئناف بالسويس، ظهر اليوم الأحد، رفض استئناف 11 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى على قرار حبسهم، وقررت تجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وتمكنت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية، من ضبط المتهمين فى يناير وفبراير الماضيين، على خلفية مشاركتهم بأحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى، وصدر قرار من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.
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