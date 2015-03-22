حبس 4 إخوان بالمنصورة 15 يومًا لتورطهم فى قتل اثنين من قرية النزهة

أمر المستشار سامح مدحت رئيس نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس 4 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لتورطهم فى أعمال عنف وقتل اثنين من أهالى قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين لمدة 15 ساعة، والذين قدموا شرحًا تفصيليا على جرائمهم، كما اعترفوا بارتكاب بعض الجرائم النوعية، والاشتراك فى بعض أعمال العنف، وصدر القرار لكل من محمد محمود الغريب شميس "حركى الغريب" 40 سنة، مدرس ومقيم قرية "شها " مركز المنصورة، أحمد أمين محمد كمال عبد العال 21 سنة، طالب ومقيم قرية "سلامون القماش" مركز المنصورة، وخالد محمد لطفى، وعبد الحكم الشايب 26 سنة طالب بكلية الطب ومقيم دائرة قسم ثان المنصورة، وأحمد محمد حسن سليمان حسن 21 سنة طالب بكلية الحقوق جامعة المنصورة ومقيم 105 شارع عبد المنعم بندر السنبلاوين.

وكانت قرية النزهة التابعة لمركز المنصورة قد شهدت أعمال عنف بعد إطلاق أحد المنتمين لجماعة الإخوان النار على أمين شرطة وخاله ولقيا مصرعهما فى الحال، فرد الأهالى عليهم بإشعال النار فى عدد من منازلهم بالقرية، وبعد وصول معلومات إلى ضباط المباحث بأماكن تواجد المتهمين، وبالتقنين تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى الحادث، وبحوزتهم "3" بنادق آلية، "1" بندقية خرطوش، "2" فرد خرطوش، "2" طبنجة تركى "بلى"، "300" طلقة عيار 7.62×39 مم، "54" طلقة خرطوش، "3" قنابل دخان مصنعة محليًا، "31" طلقة بلى، "3" شماريخ "ألعاب نارية"، "5" أقنعة سوداء للوجه، و"6" بطاريات "9 فولت" تستخدم فى تصنيع دوائر كهربائية للمتفجرات.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بانتمائهم لجماعة الإخوان الإرهابية وملكيتهم للمضبوطات، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة، وأضافوا باشتراكهم بالوقائع المحرر عنها المحاضر فى واقعة المحضر رقم 1555 /2015 إدارى قسم ثان المنصورة "زرع عبوة متفجرة "محدث صوت" بشارع ابن بطوطة أسفل سيارة الشرطة رقم 7617/16 ب التابعة لمركز المنصورة"، واقعة المحضر رقم 1556 /2015 إدارى قسم ثان المنصورة "زرع عبوة متفجرة داخل صندوق قمامة بشارع سعد زغلول"، واقعة المحضر رقم 1557 /2015 إدارى قسم ثان المنصورة "زرع عبوة متفجرة " محدث صوت " بشارع مساكن الميناء"، واقعة المحضر رقم 1561 /2015 إدارى قسم ثان المنصورة "زرع عبوة متفجرة أمام الإدارة العامة للرى والصرف بشارع سعد زغلول. "

وواقعة المحضر رقم 934 /2015 إدارى قسم ميت غمر "زرع عبوة متفجرة بجراج السيارات الخاص بمحكمة ميت غمر"، واقعة المحضر رقم 3347 /2015 إدارى مركز أجا "زرع عبوتين متفجرة بموقف أتوبيس شرق الدلتا ببندر أجا"، واقعة المحضر رقم 2013 /2015 إدارى مركز ميت غمر "زرع عبوة متفجرة على طريق المنصورة / ميت غمر بالقرب من مدخل قرية الأحلام"، وواقعة المحضر رقم 1680 /2015 إدارى مركز المنصورة "زرع عبوة متفجرة "محدث صوت" على طريق المنصورة دمياط الشرقى". وقيامهم بارتكاب واقعة المحضر رقم 2880 /2015 إدارى قسم أول المنصورة زرع عبوة متفجرة أسفل السيارة رقم 9412/11 ب شرطة تابعة لقسم أول المنصورة حال توقفها أمام ديوان قسم أول المنصورة، وتحرر عن الضبط المحضر رقم 46 /2015 أحوال مركز المنصورة.