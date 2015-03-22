تأجيل دعوى وقف برنامج "المستخبى" إلى 5 أبريل لإدخال المذيعة خصم

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف مختار، اليوم الأحد، تاجيل الدعوى المقامة من المحامى طارق العوضى وكيلًا عن صاحب حمام باب البحر فتحى محمد عبد الرحمن خضر، للمطالبة بوقف برنامج "المستخبى" للمذيعة منى العراقى على قناة "القاهرة والناس"، إلى جلسة 5 أبريل لإدخال المذيعة خصم فى الدعوى .

واختصم "خضر" -فى دعواه رقم 28810- كلا من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانونى لقناة القاهرة والناس.

وأوضح المدعى أنه فوجئ أثناء تواجده بحمام البحر الذى يملكه ومعه 4 من العاملين لديه بالحمام وعدد 21 من مرتادى الحمام باقتحام أجهزة الأمن، وكان بحوزتهم كاميرات تليفزيونية تابعة لبرنامج المستخبى الذى تقدمه الإعلامية منى العراقى على قناة القاهرة والناس، وتم القبض عليهم، بتهمة ممارسة الشذوذ، وقامت قناة القاهرة والناس من خلال البرنامج بأكبر حملة تشهير بهم.

وأضاف المدعى بأنه على الرغم من أن المحكمة أصدرت أحكاما لصالحهم بالبراءة من التهمة، إلا أن القناة لم تعلن اعتذارها عن هذا الأداء الإعلامى الذى نال من شرفهم وسمعتهم ولم تمنحهم حق الرد.

وأكد المدعى أن منى العراقى تعمدت من خلال برنامجها الإساءة والتشهير بهم تحت سمع وبصر جميع الجهات الإدارية، ولم تلتزم الأمانة والموضوعية وتحرى الدقة فيما تبثه ضده و25 مواطنا آخرين.

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