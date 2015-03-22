مصرع دجال على يد مريض نفسى بالإسكندرية

سمع أهالى عزبة المراغى بالإسكندرية أصوات صراخ داخل منزل دجال المنطقة والمعروف عنه القيام بأعمال السحر والشعوذة.

فى البداية لم يهتم الأهالى بالأصوات، ولكن بعد دقائق خرج شخص وبحوزته سكين ملطخ بالدماء وخلفه آخرون يحاولون اللحاق به، وعندما دخلوا منزل الدجال وجدوه جثة هامدة غارقاً فى دمائه، ليتبين أنه أثناء قيامه بمحاولة إخراج "الجن" من جسد أحد المرضى النفسيين، قام المريض بسحب سكين وقتل الدجال.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من العميد إبراهيم عبد العاطى مأمور قسم شرطة أول المنتزه، بوفاة شخص داخل شقة بالعقار 20 شارع عادل علام عزبة المراغى.

وبالانتقال تبين وجود جثة "شوقى.ع.أ" 54 سنة سائق مقيم ثان الرمل ملقى بصالة الشقة، يرتدى كامل ملابسه مصاب بجرح طعنى بالصدر، وبسؤال محمد على أحمد 30 سنة، قرر بأنه أثناء قيام المجنى عليه بمحاولة علاج شقيقه "محمود" 20 سنة "يعانى من مرض نفسى" قام بالتمتمة فى أذنه وقراءة بعض الكلمات غير المفهومة، وبعدها انتاب شقيقه حالة من الهياج، وقام شقيقه بالتعدى عليه بالضرب بسكين محدثاً إصابته التى أودت بحياته، مضيفا يبدو أن الرجل أخطأ فى بعض الكلمات، وكانت سببا فى هياج أخى الذى لم أستطع السيطرة عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط الجانى والسيطرة عليه، وتم التحفظ على الأداة المستخدمة، فتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.