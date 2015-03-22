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١٩ أبريل.. الحكم فى بطلان شطب عضوية رئيس اللجنة الأولمبية من نادى الصيد

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١٩ أبريل.. الحكم فى بطلان شطب عضوية رئيس اللجنة الأولمبية من نادى الصيد ١٩ أبريل.. الحكم فى بطلان شطب عضوية رئيس اللجنة الأولمبية من نادى الصيد
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، اليوم الاحد، حجز الدعوى المقامة من المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية، والتى يطالب فيها ببطلان قرار نادى الصيد بشطبه من عضوية النادى للحكم بجلسة ١٩ أبريل المقبل.

واختصمت صحيفة الطعن المودعة من أحمد عبد المطلب المحامى كل من وزير الدولة للشباب والرياضة ورئيس نادى الصيد ومدير المجلس القومى للرياضة بصفاتهم القانونية.

وأكد مقيم الدعوى أن من سعى لسحب عضويته هو عمرو السعيد عضو النادى، وتظلم مقيم الدعوى على القرار، إلا أن تظلمه قوبل بالرفض دون إبداء أسباب قانونية واضحة، رغم أن عمرو السعيد مدان بأكثر من قضية مسجلة بمحاكم بجنح العجوزة ومصر الجديدة وقصر النيل والدقى وبولاق أبو العلا.

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