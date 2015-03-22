أول صور لمحاولة عناصر الإخوان حرق منزل وزير الأوقاف ببنى سويف

حصل اليوم السابع على أول صور لمحاولة عناصر الإخوان الإرهابية إلقاء زجاجات مولوتوف على منزل وزير الأوقاف فى محافظة بنى سويف، مما نتج عن الحادث تهشم واجهة الأبواب وبعض الأثاث فى الطابق الأرضى.

وكان وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أصدر صباح اليوم بيانا قال فيه إن منزله الواقع بمسقط رأسه بمحافظة بنى سويف، تعرض لاعتداء من قبل بعض العناصر الإرهابية، مضيفا أن العملية الجبانة التى تعرض لها منزله بمسقط رأسه، والتى مرت بسلام لن تزيده إلا قوة فى إيمانه بالله وبقضية الوطن العزيز العادلة، فى مواجهة العمليات الإرهابية الغاشمة.

- تفاصيل حرق منزل وزير الأوقاف فى بنى سويف.. مجهولون يلقون زجاجات مولوتوف فى الطابق الأرضى فجرا.. وابن عم الوزير: البيت خال من السكان.. والحادث لن يزيدنا إلا حبا فى مصر وكراهية فى الإرهاب

>