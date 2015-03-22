فيريرا يرفض تصعيد أي ناشئ في الزمالك حاليا باستثناء واحد

يرفض جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك تصعيد أي ناشئ في التدريبات الحالية للفريق الأبيض.

ويؤمن فيريرا بأنه لازال في مرحلة تعارف مع لاعبي الفريق الأول، ولهذا يرغب في تركيز جهده على فهم كل ما يخص نجومه قبل تصعيد المزيد من الوجوه الجديدة.

ويتدرب فقط محمد خليفة من قطاع الناشئين مع الفريق الأول في الوقت الراهن.

وكان المدرب البرتغالي المحنك قد خاض مع الزمالك مباراة واحدة في الكونفدرالية الإفريقية أمام رايون سبورتس الرواندي.

إلى ذلك، يسافر هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وإسماعيل يوسف مدير الكرة يوم 1 ابريل إلى رواندا للوقوف على تفاصيل إقامة بعثة الفريق قبل لقاء العودة مع رايون سبورتس.

وسيكون رئيس بعثة الزمالك مصطفى سيف العماري عضو مجلس إدارة النادي الأبيض.