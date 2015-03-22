مصدر أمني ينفي احتجاز القيادي الشيعي أحمد النفيس بمطار القاهرة بعد وصوله من بغداد

أكد مصدر أمني رفيع المستوي بمطار القاهرة الدولي اليوم الحد ، أنه لا صحة عن توقيف وأحتجار القيادي الشيعي الدكتور أحمد راسم النفيس رئيس الطائف الشيعية من قبل إحدى الجهات الأمنية بالمطار وسحب جواز سفره دون إبداء أي أسباب .. موضحا انه تم انهاء إجراءات وصوله بشكل طبيعي وخروجه من الدائرة الجمركية دون أي مضايقات .

وكان القيادي الشيعي عاد إلى القاهرة اليوم قادما من العراق على الطائرة العراقية بعد مشاركته في معرض الكتاب الدولي ببغداد.

يذكر أن راسم النفيس طبيب مصري وأستاذ جامعي وناشط إسلامي شيعي إثني عشري، اشتهر بسبب تحوله المذهبي من الإسلام السني إلى الإسلام الشيعي.