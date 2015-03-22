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عالية المهدي : القضاء على السوق السوداء مرتبط بجذب الاستثمارات

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عالية المهدي : القضاء على السوق السوداء مرتبط بجذب الاستثمارات عالية المهدي : القضاء على السوق السوداء مرتبط بجذب الاستثمارات

أستاذة الاقتصاد الدكتورة عالية المهدي

قالت الدكتورة عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية تعليقاً على القرار الخاص بالبنك المركزي والذي يلزم كل البنوك، بعدم شراء «الدولار» من المؤسسات والأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية أو موارد بالنقد الأجنبي، بداية من اليوم الأحد أنه جيد وخطوة إيجابية إلا أنه لن يقضي على تجاوزات السوق السوداء وتجارة العملة، مؤكدة أن القضاء على تجارة العملة لن يتم إلا في حال ما إذا توافرت العملة الأجنبية في البنوك للمستوردين بجانب بعض المسافرين والحجاج، فإذا لم يتم إتاحة المطلوب من العملة الأجنبية سنجد من يطلبها من السوق السوداء.

وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء ONA أن الأمر لا يتعلق بالمستوردين فقط وهناك عدد كبير يسافر للعمرة والحج وهم يحتاجون للعملة وإن كانت مبالغ صغيرة لكن يبقى السؤال من أين سيأتون بتلك المبالغ إن كانت غير قادرة على توفيرها بالتأكيد سيلجأون للسوق السوداء، فإذا لم توفر البنوك الرسمية تلك الموارد سيستمر البحث عنها بعيدًا عن تلك البنوك، والقرار بالنهاية صائب لكن على الحكومة توفير الاحتياجات اللازمة من العملة.

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أونا

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