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5آلاف جنيه لدعم مكتبة مركز شباب قصر الباسل بالفيوم ضمن مبادرة "اسمعونا"

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5آلاف جنيه لدعم مكتبة مركز شباب قصر الباسل بالفيوم ضمن مبادرة "اسمعونا" 5آلاف جنيه لدعم مكتبة مركز شباب قصر الباسل بالفيوم ضمن مبادرة "اسمعونا"
قررت وزارة الشباب والرياضة دعم مكتبة مركز شباب قصر الباسل بمحافظة الفيوم بـ5 آلاف جنيه وإدراجه ضمن خطة تطوير الملاعب وإنشاء سور للمركز.

يأتى ذلك فى ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ومبادرة "اسمعونا" لتطوير مراكز الشباب داخل مشروع تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا والذى تقدم به الدكتور محمد عبد العزيز المدير التنفيذى لمؤسسة "اسمعونا" وعرض أهم مطالب واحتياجات المركز والتى تتلخص فى بناء سور وملعب كرة قدم، ملعب خماسى بالنجيل الصناعى، وإنارة المركز وخلو مكتبة المركز من الكتب.

واعتبرت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب قصر الباسل من المراكز المتميزة التى بها كل الأنشطة ويحتوى على كثافة سكانية كبيرة، لذلك تقرر دعم مكتبة المركز بـ5 آلاف وإدراجه ضمن خطة تطوير الملاعب.

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