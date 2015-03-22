قافلة الأزهر بسوهاج تحذر الطلاب من خطورة الفكر الضال

وصلت قافلة الأزهر الدعوية إلى محافظة سوهاج أمس السبت، وعلى الفور انتشر أعضاء القافلة إلى مختلف المعاهد الأزهرية بمدن طهطا وسوهاج لتوعية الطلاب بخطورة الفكر الضال والمنحرف وتنمية حب الوطن فى نفوسهم، وذلك من خلال طابور الصباح، كما قام أعضاء القافلة اليوم الأحد بتقديم بعض الهدايا الرمزية المقدمة من الأزهر الشريف للطلاب على أن تستكمل القافلة عملها حتى يوم الثلاثاء.

وتأتى تلك القافلة بتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، وبرئاسة الشيخ محمد زكى الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر الشريف، وعضوية كل من الدكتور حسن إبراهيم، عضو المكتب الفنى بمجمع البحوث الإسلامية والدكتور أحمد على همام، والشيخ محمد درديرى إبراهيم مدير عام الدعوة بمحافظة سوهاج، والدكتور محمود صدقى صديق، وفور وصولها للمحافظة باشرت عملها بنشاط مكثَّف، وقامت بزيارة منطقة وعظ سوهاج لدعمها بكافة متطلباتها حتى تتمكن من أداء عملها على أكمل وجه.