أمن بنى سويف: تشديد الحراسة حول منزل وزير الأوقاف بعد محاولة حرقه

أكد اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف، أنه أصدر تعليماته بتشديد الحراسة حول منزل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بقرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، ووضع مناوبات ونوبتجيه لحراسة المنزل بشكل دائم لمنع تعرضه لأى هجوم آخر مثلما حدث صباح اليوم، مؤكدًا مواصلة جهود البحث لتحديد هوية مرتكبى الواقعة والقبض عليهم.

كان مجهولون ألقوا زجاجات مولوتوف على منزل الوزير بمسقط رأسه فى قرية صفط راشين، ما أدى إلى إحداث بعض التلفيات البسيطة بالطابق الأرضى للمنزل المكون من طابقين والخالى من السكان.