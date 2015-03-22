بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى غرب شبرا الخيمة

رئيس حى غرب شبرا الخيمة واللواء محمد فتحى، مساعد مدير الأمن، يتفقدان الأوضاع فى مدرسة أحمد عرابى الابتدائية

قاد المحاسب السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء محمد فتحى مساعد، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة صباح اليوم الأحد، لرفع الإشغالات والتعديات بمناطق (شارع المقابر - محطة مترو كلية الزراعة - مساكن المنشية - شارع 15 مايو - شارع أحمد عرابى).

وأسفرت الحملة عن إزالة الساحات الموجودة حول المدارس، وكافة الإشغالات والتعديات غير المصرح بها والتى تعوق حركة السيارات والمواطنين.



>

ساحة انتظار سيارات بجوار سور مدارس حى غرب شبرا الخيمة



>

أثناء دخول البلدوزر لهدم ساحة الانتظار الموجودة أمام المدارس



>

بعد هدم ساحة الانتظار



>

جانب من هدم ساحة الانتظار من أمام المدارس



>

محل عصير قصب أسفل كوبرى أحمد عرابى أمام محطة كلية الزراعة



>

بعد هدم محل عصير القصب



>

إزالة ساحات انتظار من أمام المدارس



>

جانب من إزالة ساحات الانتظار



>

مصادرة كراسى مقهى بنهر الطريق بجوار المدارس