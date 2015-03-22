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بالصور.. حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بحى غرب شبرا الخيمة

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قاد المحاسب السيد موسى، رئيس حى غرب شبرا الخيمة، واللواء محمد فتحى مساعد، مدير أمن القليوبية، حملة مكبرة صباح اليوم الأحد، لرفع الإشغالات والتعديات بمناطق (شارع المقابر - محطة مترو كلية الزراعة - مساكن المنشية - شارع 15 مايو - شارع أحمد عرابى).
>رئيس حى غرب شبرا الخيمة واللواء محمد فتحى، مساعد مدير الأمن، يتفقدان الأوضاع فى مدرسة أحمد عرابى الابتدائية - 2015-03- اليوم السابع
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رئيس حى غرب شبرا الخيمة واللواء محمد فتحى، مساعد مدير الأمن، يتفقدان الأوضاع فى مدرسة أحمد عرابى الابتدائية

وأسفرت الحملة عن إزالة الساحات الموجودة حول المدارس، وكافة الإشغالات والتعديات غير المصرح بها والتى تعوق حركة السيارات والمواطنين.

ساحة انتظار سيارات بجوار سور مدارس حى غرب شبرا الخيمة - 2015-03- اليوم السابع
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ساحة انتظار سيارات بجوار سور مدارس حى غرب شبرا الخيمة

أثناء دخول البلدوزر لهدم ساحة الانتظار الموجودة أمام المدارس - 2015-03- اليوم السابع
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أثناء دخول البلدوزر لهدم ساحة الانتظار الموجودة أمام المدارس

بعد هدم ساحة الانتظار - 2015-03- اليوم السابع
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بعد هدم ساحة الانتظار

جانب من هدم ساحة الانتظار من أمام المدارس - 2015-03- اليوم السابع
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جانب من هدم ساحة الانتظار من أمام المدارس

محل عصير قصب أسفل كوبرى أحمد عرابى أمام محطة كلية الزراعة - 2015-03- اليوم السابع
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محل عصير قصب أسفل كوبرى أحمد عرابى أمام محطة كلية الزراعة

بعد هدم محل عصير القصب - 2015-03- اليوم السابع
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بعد هدم محل عصير القصب

إزالة ساحات انتظار من أمام المدارس - 2015-03- اليوم السابع
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إزالة ساحات انتظار من أمام المدارس

جانب من إزالة ساحات الانتظار - 2015-03- اليوم السابع
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جانب من إزالة ساحات الانتظار

مصادرة كراسى مقهى بنهر الطريق بجوار المدارس - 2015-03- اليوم السابع
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مصادرة كراسى مقهى بنهر الطريق بجوار المدارس

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مصر 365