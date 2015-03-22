بالصور.. مدير مرور البحيرة يوزع الورود على الأمهات بشوارع دمنهور

مدير مرور البحيرة يهدى الأمهات الورود بميدان الساعة بمدينة دمنهور

فى لافتة إنسانية قام قبل قليل العميد هشام والى مدير مرور البحيرة بمشاركة المقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والمقدم حسن عيد رئيس قسم التراخيص، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، بتوزيع الورود على السيدات مستقلى السيارات بمناسبة عيد الأم، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية مجدى عبد الغفار.

وقام ضباط المرور بتوزيع الورود بميدان الساعة، أشهر ميادين مدينة دمنهور، وأمام مبنى المحافظة، وذلك باستيقاف السيارات التى تستقلها السيدات وإهداء وردة لكل أم، تقديرًا لدورها العظيم بمناسبة عيد الأم.

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ضباط مرور البحيرة أثناء توزيع الورود على أمهات دمنهور

فيما قدمت الأمهات الشكر لرجال الشرطة على اللافتة الطيبة منهم، وحرصن وأبنائهن على التقاط الصور مع الضباط والأفراد.

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>الأمهات أثناء تسليم الورود من ضباط مرور البحيرة

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> إحدى السيدات وبيديها الوردة التى سلمها لها مدير الأمن

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> الأمهات يقدمن الشكر لرجال الشرطة بالبحيرة