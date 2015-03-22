إحالة طالب ضبط يمارس الرذيلة مع فتاة بالقاهرة الجديدة لمحكمة الجنح

أحال المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، طالبا "هارب" وفتاة "محبوسة" لمحكمة الجنح بتهمة ممارسة الدعارة، بعدما اكتشف جيران المتهم بالصدفة ممارسته الرذيلة معها داخل شقته، حيث سمعوا صوت ضجيج وصراخ داخل الشقة فظنوا وجود لص يسرق الطالب ، مما اضطرهم لكسر باب الشقة لعدم فتحه الباب عقب الطرق عليه أكثر من مرة، وعقب ذلك شاهدوا الطالب يمارس الجنس مع الفتاة داخل غرفة النوم فأبلغوا قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة بالواقعة، وتمكن الطالب من الهرب وتم القبض على الفتاة.

وكشفت تحقيقات المستشار مصطفى صلاح وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، أن الطالب يعيش بمفرده داخل شقة بالقاهرة الجديدة، واتفق مع ساقطة على ممارسة الجنس معها داخل شقته وأثناء ذلك سمع أحد جيرانه الملاصق لشقته صوت ضجيج وصراخ كبير مما أزعجه وخشى أن يكون الطالب يتعرض لعملية سرقة، فأبلغ الجيران وتجمعوا وطرقوا باب شقة الطالب، لكن دون مجيب فاضطروا لكسر باب الشقة ليجدوا الطالب يمارس الرذيلة مع الفتاة، فتم القبض عليها بينما تمكن الطالب من الهرب.