١٩ أبريل.. الحكم فى دعوى إلزام وزير الشباب بنشر لائحة اتحاد الفروسية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من المهندس هشام حطب، رئيس الاتحاد المصرى للفروسية، والتى تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة بإصدار خطاب للمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى الجديدة للاتحاد بالجريدة الرسمية للحكم بجلسة ١٩ أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 13970 لسنة 69 قضائية، وزير الشباب والرياضة، حيث ذكرت أنه تم إرسال لائحة النظام الأساسى الجديدة للاتحاد منذ أكثر من شهرين من تاريخ إقامة الدعوى، ولم يتم اعتمادها رسمياً، وتجاهل الوزير الرد على مخاطبات الاتحاد، بشأن لائحة النظام الأساسى رغم إقرارها من الجمعية العمومية يوم 30 أغسطس الماضى، وذلك وفقاً لخارطة الطريق المتفق عليها مع اللجنة الأوليمبية الدولية.

وقالت الدعوى إن خارطة طريق الرياضة المصرية تتضمن بعض البنود منها قيام كل اتحاد بإعداد لائحة جديدة وفقاً للقواعد العامة للاتحاد الدولى التابع له اللعبة، وذلك بما يتماشى مع الميثاق الأوليمبى الدولى.