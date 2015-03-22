إحالة 3 متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان لـ"جنايات جنوب القاهرة"

أحال المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأحد، 3 أشخاص متهمين بالانتماء لجماعة إرهابية، وحيازة مفرقعات، إلى محكمة الجنايات.

كانت البداية عند قيام 3 أفراد بتصنيع كميات من المفرقعات داخل مسكن أحدهم، وأسفر عن ذلك انفجار بطريق الخطأ، وتم إصابة شخص منهم وفر الآخران هاربين.

ووردت معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بحدوث انفجار فى أحد منازل أحد الأهالى نتيجة تصنيع هؤلاء الأشخاص للمفرقعات، وعلى الفور تم وضع الخطة المناسبة للتحريات حول الواقعة والتى أكدت صحة المعلومات، وتم إعداد الكمين الأمنى الذى تمكن من ضبط المتهمين الثلاثة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الانتماء لجماعة المسلمين الإرهابية، إلا أنهم أنكروا فى بدء الأمر، ثم اعترفوا بتصنيع المفرقعات، فقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق، ثم تم التجديد لهم فى المواعيد القانونية، وأحالت النيابة أوراق القضية إلى المحامى العام، لموافقته على إحالتها لمحكمة الجنايات.