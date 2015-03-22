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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "أبراج النايل سيتى" لجلسة 24 مايو

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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "أبراج النايل سيتى" لجلسة 24 مايو تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "أبراج النايل سيتى" لجلسة 24 مايو
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة بأحداث النايل سيتى المحكوم عليهم الاول بالمؤبد والاثنين الآخرين بـ7 سنوات سجن، لجلسة 24 مايو للمرافعة .

صدر القرار برئاسة المستشار حسنى الضبع وأمانة سر عاصم عبدالفتاح.

يذكر أن قضية أبراج النايل سيتى متهم فيها 51 شخصا بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية ومقاومة سلطات خلال محاولة لاقتحام أبراج النايل سيتى المملوكه لرجل الأعمال "نجيب ساويرس" وفرض إتاوات على إدارتها.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة بدائرة مغايرة حكمها بالسجن المؤبد لمتهمين وبالسجن 10 سنوات 7 آخرين و7 سنوات لـ22 متهما بالقضية.

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مصر 365