حجز أمين شرطة بقسم الوراق متهم بفقد سلاحه الميرى أثناء تأدية عمله للتحريات

أمر يوسف عانوس وكيل أول نيابة إمبابة بحجز أمين شرطة من قوة قسم الوراق لاتهامه بفقد سلاحه الميرى أثناء تأدية وظيفته، بعدما تبين سرقة السلاح أثناء تواجد المتهم بمقر السيارة التى يقودها، وذلك على ذمة تحريات الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى.

وكان "ش.م" أمين شرطة بقوة قسم الوراق ويعمل على لورى خاص بالترحيلات، فقد سلاحه الميرى "طبنجة" أثناء تأدية عمله، وذلك أثناء إفطاره وتركه السلاح بالسيارة التى يقودها صباحا.

وقال المتهم أمام النيابة إنه يعمل على سيارة ترحيلات خاص بمتهمى قسم الوراق، وأثناء تناوله الإفطار فك السلاح ووضعه جانبه، ونزل لجلب زجاجة مياه، وعندما رجع إلى السيارة مرة أخرى تبين اختفاء السلاح الخاص به.

من جهتها، أمرت النيابة بحجز المتهم لحين وصول تحريات الأمن العام وإدارة البحث الجنائى لتبين وجود شبهة اختلاس من عدمه، لأن ذلك يعد إهمالا جسيما.