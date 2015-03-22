نادى القضاة يطالب "القضاء الأعلى" بمقاضاة منتصر الزيات لإهانته السلطة القضائية والقضاة

تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر ، ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقامة الدعويين، الجنائية والتأديبية، بحق المحامى منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لارتكابه جرائم إهانة السلطة القضائية ورجالها والتعدى عليهم بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بأسلوب غير لائق.

وأرفق المستشار الزند ببلاغه المقدم إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض- أسطوانة مدمجة (سى دى) تحتوى التعليقات والمداخلات والتصريحات التى أدلى بها منتصر الزيات، والتى تتضمن إساءة بالغة وإهانة وتطاولا على السلطة القضائية ورجال القضاء.

وأكد البلاغ أن ما ارتكبه منتصر الزيات يشكل جرائم بث الفتن والدعايات المثيرة، وإهانة القضاء والإخلال بهيبته ومقامه والتأثير فيه بسبب دعاوى منظورة أمامه، وتكدير الأمن والسلم العام، وهى الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.

وتضمن البلاغ أن المحامى منتصر الزيات، دأب على إهانة القضاء والتعرض لرجاله ورموزه بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بأسلوب غير لائق، خروجا منه على مقتضيات مهنته كمحام، ودون مقتضى مما يتطلبه حق الدفاع عن المتهمين، مرددا ذلك فى وسائل الإعلام من صحف وفضائيات، منتصرا لجماعة الإخوان الإرهابية ومعاديا بذلك الدولة ومؤسساتها.

واستعرض البلاغ وقائع السب والقذف التى ارتكبها الزيات وفى مقدمتها ما ذكره بحق المستشار خالد محجوب المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، حال مثول (الزيات) مترافعا بالمحكمة عن أعضاء جماعة الإخوان، قائلا فى حقه إنه "قاض متآمر مع سلطات الانقلاب.. وأنه يريد بذلك أن تعلم وسائل الإعلام بما يقول لتعرضه على الشعب".

وأكد البلاغ أن ما قاله منتصر الزيات هو سب بواح لا يقتضيه حق الدفاع قاصدا من ذلك التعريض بالمجنى عليه والتشهير، فضلا عما ارتكبه من جرائم أخرى انطوى عليها حديثه التلفزيونى مع إحدى القنوات الفضائية المؤيدة للجماعة الإرهابية على نحو ما تضمنته الاسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ. مشيرا إلى أن ما ارتكبه الزيات فى مراحل مختلفة يمثل جرائم اعتداء على القضاء يبيح لنادى قضاة مصر- بحسبانه المعبر عن إرادتهم والمتحدث باسمهم- التقدم بهذا البلاغ.