أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

2 أبريل.. مؤتمر حول مرض التوحد بالمركز السويدى التخصصى

Google+ Print
2 أبريل.. مؤتمر حول مرض التوحد بالمركز السويدى التخصصى 2 أبريل.. مؤتمر حول مرض التوحد بالمركز السويدى التخصصى
احتفالا باليوم العالمى للتوحد، ينظم المركز السويدى التخصصى لذوى الاحتياجات الخاصة مؤتمرا، يوم الخميس الموافق الثانى من أبريل 2015، وذلك للمرة الثانية على التوالى، وسيعقد المؤتمر تحت شعار (التوحد اختلاف ليس أقل).

ويشارك فى المؤتمر نخبة من الاستشاريين والأساتذة والأطباء والشخصيات البارزة فى المجتمع والإعلاميين والمهتمين بالمجال وأولياء الأمور والحضانات والمدارس، وذلك بهدف توعية كافة فئات المجتمع فى هذا المجال، كما سنتطرق إلى أحدث الأساليب المستخدمة لعلاج التوحد.

وتقول الأستاذة علياء النجار (مدير إدارة المركز السويدى ومتابع البرامج)، إن التوحد هو اختلاف، فالشخص المتوحد أو المنطوى له الحق فى الحياة مثل أى شخص آخر، حيث إن هناك قصص نجاح للمصابين بالتوحد وتعمل حاليا فى هذا المجال.

وأضافت علياء، أن الهدف من هذا الاحتفال نشر الوعى المجتمعى من خلال تقديم ورش عمل لأولياء الأمور عن كيفية تعديل السلوك والتعامل مع الأطفال، كما سيتضمن برنامج الحفل أيضا فقرة مفتوحة للأسئلة، وذلك لنشر الفائدة للجميع وأيضا فقرة خاصة لتكريم كل من يدعم المركز والاحتياجات الخاصة.

كما سيقوم المركز بعمل جلسة تقييم مجانية خلال شهر أبريل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للتوحد.

أطفال الأنابيب أكثر عرضة للإصابة بالتوحد

بحث علمى جديد: التوحد مرض وراثى بالأساس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365