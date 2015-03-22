بالفيديو والصور.. «مياه أسيوط» تكرم المحافظ لجهوده فى دعم مشروعات المياه والصرف الصحي

كرمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط اليوم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط تقديراً لجهوده فى النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وما اتخذه من إجراءات بإلزام شركات المقاولات بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة فى المواعيد المحددة والاهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه بعنوان ” مياه من أجل حياة ” .. بحضور المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط والمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد وبعض القيادات والعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وطلاب المدارس والعشرات من الأهالي وأطفال المحافظة.

وأشاد المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط خلال كلمته بدور القيادات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط فى النهوض بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظ.

وتم خلال الاحتفالية تكريم المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بمنحه درع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد كما تم تكريم الأم المثالية بشركة مياه الشرب وتكريم بعض الجهات المتعاونة مع الشركة ومنهم العاملين بغرفة عمليات المحافظة “أحمد مصطفى عثمان وسامح عبد القادر.

وفي نهاية الاحتفالية أدى طلاب مدارس سميح السعيد والنهضة والسلام المتطورة بمشاركة محافظ أسيوط والمشاركين فى الاحتفالية قَسم المياه وهو “أقسم بالله العظيم أن أحافظ على مياه النيل وأن أحميه كشريان للحياة وأن أمتنع عن تلويثه وأمنع الغير من إلقاء القمامة به وأن أحفظه للأجيال القادمة وألا أكون مسرفاً في استخدام المياه وأنصح غيري بذلك وأن أجعل نفسي حارساً له وأن أحدث الناس عن أهميته والله على ما أقول شهيد”.​