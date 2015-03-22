في_الكلاسيكو - مؤسس ريال ' برشلوني ' .. وملكي بنى ' كامب نو ' !

تاريخ العداء الطويل والكراهية الشديدة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة لا يفسح أي مجال لوجود نقاط التقاء بينهما، ولا حتى إدراك حقيقة أن مؤسس الميرنجي "برشلوني" الأصل، وأن النادي المدريدي ساهم في بناء ملعب "كامب نو"، معقل عدوه الكتالوني!

لا يدرك الغالبية العظمى من متابعي معارك الكلاسيكو، وحتى أنصار ريال مدريد، أن مؤسس النادي هو "كارلوس بادروس" وهو من أبناء مدينة برشلونة.

- مؤسس الريال "برشلوني" !!

كارلوس بادروس (1870-1950) كان سياسيا ورياضيا ورجل أعمال، أسس نادي ريال مدريد بالاشتراك مع شقيقه خوان، وترأس النادي لمدة خمس سنوات.

وعمل كارلوس ايضا في التحكيم وفي الصحافة الرياضية، وشارك في تأسيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وتنظيم عدة بطولات مثل كأس الملك.

ولد بادروس بمدينة برشلونة، وبها تمتد جذور عائلته، التي كانت من أشهر وأثرى عائلات كتالونيا، لكنه انتقل الى مدريد في شبابه لإدارة متجر للأقمشة يخص عائلته.

- كامب نو .. مدريدي الصنع!!

من المعلومات الأخرى المثيرة للاهتمام، أن ريال مدريد تدخل لمساعدة برشلونة في بناء ملعب كامب نو في حقبة الخمسينيات، وأثبت ذلك دراسات أجرتها جامعة كارلوس الثالث بالعاصمة الإسبانية.

ويقول المؤرخ إدواردو جونزاليز كاييخا، أستاذ التاريخ المعاصر بنفس الجامعة، إن الجنرال فرانكو بنفسه كان يسعى لتوطيد العلاقات بين الريال والبرسا، رغم الروايات السائدة بأنه كان يكره برشلونة، وكان السبب في هزيمة 11-1 التاريخية.

ويوضح المؤرخ أن رئيس ريال مدريد الأسبق سانتياجو برنابيو أدلى بتصريح يقول "أحب كتالونيا رغم إنني لا أحب الكتالونيين" وذلك عام 1968 ، لكن فرانكو انزعج من هذا التصريح وطالبه بالاعتذار.