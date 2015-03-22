في_الكلاسيكو - تصريحات لا تنسى.. ' الاشمئزاز من الأبيض والجوع أفضل من برشلونة ' !

ينقل FilGoal.com أبرز التصريحات وأكثرها عاش في تاريخ صراع الكلاسيكو الذي يتكرر الليلة مساء الأحد على أرض كامب نو في قمة الدوري الإسباني.

"إنه أحد أهم الأشخاص في تاريخ النادي، أنا بالمقارنة به لا شيء، لا بد من احترامه".. المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ردا على دي ستيفانو.

"الفوز في كامب نو مستحيل".. المدرب الألماني بيرند شوستر قبل خوض آخر كلاسيكو مع الريال 2008.

"أنت خراء..وأنت ايضا".. الأسطورة البرازيلي روبرتو كارلوس يسب الحكم ميدينا كانتاليخو بعد طرده في كلاسيكو انتهى بالتعادل 1-1.

"هذا الحكم أسطورة، سمع سباب كارلوس له رغم صيحات 120 الف مشجع حوله في الملعب، كارلوس أقسم لي أنه لم يسب الحكم، هذا الطرد منعنا من الفوز".. الظاهرة رونالدو يدافع عن مواطنه بعد الطرد.

"برشلونة فاز بكل شيء، لكنه لم يفز بنهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو، ربما يحقق ذلك بعد 30 أو 40 عاما".. مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل خسارة أول كلاسيكو له 0-5.

"سيفوز الأفضل، والريال هو الأفضل".. كريستيانو رونالدو قبل خسارة الكلاسيكو بخماسية.

"فزنا بثلاث نقاط، لكن بطريقة ستخلد في التاريخ".. بيب جوارديولا بعد الفوز بالخمسة على مورينيو في الكلاسيكو.

"لعبنا بشكل سيء للغاية، لكن الفارق الآن نقطتين فقط وليس 20".. مورينيو بعد الخماسية.

"لا توجد حسابات قديمة امام برشلونة..فقط يتعيّن عليّ دفع فواتير الكهرباء والماء".. كريستيانو قبل كلاسيكو كامب نو 2009.

"راؤول يسجل 3 أهداف من فرصتين".. لويس فيجو يمتدح تألق زميله راؤول جونزاليس في الكلاسيكو.

"لكي نفوز على برشلونة يجب أن نسجل أهدافا أكثر منهم".. تصريح غريب من خافيير كليمنتي مدرب الريال الأسبق قبل الكلاسيكو.

"ميسي إرهابي في الملعب، يدمر خصومه ولا يمنحهم فرصة للتعافي".. خورخي فالدانو قبل تولي منصب المدير العام لريال مدريد.

"سأدرب برشلونة لو كان هذا حلا وحيدا لإطعام أبنائي".. خوسيه أنطونيو كاماتشو مدرب ريال مدريد السابق.

"جوارديولا مدرب رائع، لكنه فاز بتشامبيونز لو كنت مكانه لأصابتني بالعار بعد الفضيحة التي حدثت في ستامفورد بريدج، وهذا العام يفوز بعد فضيحة في البرنابيو".. مورينيو يهاجم التحكيم بعد كلاسيكو ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2011.

"ريال مدريد يصيبني بالقرف والاشمئزاز..لن أرتدي قميصا أبيض اللون أبدا".. الأسطورة البلغاري خريستو ستويتشكوف هداف برشلونة السابق.

"المدح الذي نحصل عليه يؤلم الريال كثيرا".. داني ألفيش الظهير الأيمن البرازيلي للبرسا.

"هذه زيارتي الأولى لكامب نو منذ رحيلي عن برشلونة، ريال مدريد لم يفز هناك منذ وقت طويل، سنغير التاريخ، وسنلعب على الفوز".. الظاهرة رونالدو قبل تسجيل هدف الفوز في كلاسيكو 2003 (2-1).

"يقولون منذ عامين إن فيجو لن يجرؤ على تسديد ضربة ركنية في كامب نو، وحين قام بذلك اتهموه بالاستفزاز..فيجو ليس مستفزا".. الهولندي يوهان كرويف أسطورة برشلونة يدافع عن فيجو بعد إلقاء جماهير برشلونة رأس خنزير عليه.