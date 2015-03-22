في_الكلاسيكو - بوسكيتس في قائمة برشلونة.. وإنريكي يستبعد 4 لاعبين

برشلونة، (إفي): حصل لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس على الإذن الطبي لينضم إلى قائمة برشلونة لكلاسيكو الليجا مساء اليوم الأحد أمام ريال مدريد بكامب نو، ضمن الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وكان بوسكيتس، الذي تعرض لإصابه في كاحله الأيمن في مباراة فريقه أمام فياريال في الرابع من مارس الجاري في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، قد غاب عن مباريات برسا أمام رايو فايكانو وإيبار فضلا عن مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الأربعاء الماضي.

ورغم حصوله على الإذن الطبي، قد يفضل المدرب لويس إنريكي الدفع بالأرجنتيني خافير ماسكيرانو أساسيا مثلما حل محله كلاعب وسط في المباريات السابقة.

وفي حال دفع إنريكي ببوسكيتس أساسيا فإن ماسكيرانو سيتراجع للعلب في الدفاع بجانب جيرارد بيكيه، إلا أن فرص الفرضية الأخيرة تبدو أقل بعدما اعترف إنريكي بنفسه امس بأن بوسكيتس ليس في كامل جاهزيته.

وتضم قائمة برشلونة للكلاسيكو:

مارك أندريه تير شتيجن، وكلاوديو برافو، وجيرارد بيكيه، وايفان راكيتيتش، وسرخيو بوسكيتس، وشابي هرنانديز، وبيدرو رودريجيز، وأندريس إنيستا، ولويس سواريز، وليونيل ميسي، ونيمار، ورافينيا، وخافير ماسكيرانو، ومارك بارترا، وجوردي ألبا، وأدريانو، وداني ألفيش وجيريمي ماتيو.

فيما يغيب عن القائمة جوردي ماسيب ومارتين مونتويا وسيرجي روبرتو ودوجلاس بقرار الفني، فضلا عن توماس فيرمايلين للإصابة.

وتعد مباراة اليوم مصيرية بشأن صدارة الليجا التي يحتلها برشلونة حاليا بـ65 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الريال الوصيف.