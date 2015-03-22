خبير اقتصادي لـ ONA : الدين العام في طريقه للزيادة .. وتوافر النقد الأجنبي ضرورة

قال محمد يوسف الخبير الاقتصادي أن ودائع دول الخليج التي أعلنت دعم مصر خلال مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ من شأنه تعزيز ودعم احتياطي العملات الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أنه مادام الدخل مرتفع مقابل انخفاض المستنزف من العملات فمن المؤكد أن تلك الودائع سترفع من الاحتياطي الأجنبي لدى مصر خاصة أن الاحتياطي شهد ارتفاعات طفيفة خلال الفترة الماضية، وقد يصل الاحتياطي لما يتراوح بين 20 : 22 مليار دولار.

أشار في تصريحات خاصة لوكالة أنباء ONA إلى أن الحكومة لديها التزام ليصل عجز الموازنة خلال العام الجاري إلى 10% وبالفعل أتخذت عدة خطوات لتدعيم هذا المخطط بدءٍ من يوليو الماضي بإعادة هيكلة دعم الطاقة بجانب حزمة قوانين تم إقرارها مثل الضريبة العقارية والأرباح الرأسمالية والزيادة في ضريبة الدخل وكل ذلك يساهم في توفير مصادر دخل إضافية للدولة بالشكل المرغوب لتقليص عجز الموازنة.

> وأضاف أن إلتزام الحكومة لا يزال قائم وقوي كي يتخطى عجز الموازنة حاجز الـ 10% وفي ظل المؤشرات الصادرة في النصف الأول من العام سيكون من الصعب على الحكومة أن تحقق هذه النسبة ومن المرجح والمتوقع أن تصل إلى حدود 11% وهو معدل جيد بالمقارنة مع معدل عجز الموازنة الذي أقترب من حدود الـ 14% خلال السنوات السابقة، مع الأخذ في الأعتبار أن الحكومة مازالت مستمرة في مساعيها الإصلاحية وربما العام القادمة تصل إلى ما أقل من 10%.

وتابع: أما عن الدين العام فتقليص حجمه لن يتحقق وقد تخطينا حاجز 2 تريليون جنيه وفي ظل أسعار الفائدة الحالية في حدود 10% يعني ذلك أنه من المطلوب سداد 200 مليار جنيه لخدمة هذا الدين، وبافتراض أن الحكومة لن تتجه إلى مزيد من الإقراض من الجهاز المصرفي، وبذلك لا تنخفض قيمة الدين العام بالعكس سيتجه إلى مزيد من الزيادة لكن مع ارتفاع حجم النمو والناتج المحلي الإجمالي ستتراجع نسبته من هذا الناتج إذا ما أستمرت سياسات ضبط الموازنة العامة.

ولفت إلى أن هناك اتجاه للحصول على مزيد من التمويل الخارجي سواء بطرح السندات أو الحصول على قرض من صندوق النقد ما يعني توافر مصادر للتمويل بتكلفة أقل من التمويل الداخلي وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن تباطئ الدين الداخلي.

وأكد أن البنك المركزي المصري نجح في السيطرة على السوق السوداء للعملة ووصل إلى سعر موحد بين البنك والصرافات، مشيرًا إلى أن إتاحة النقد الأجنبي مرهون بعدة أمور أولها تحسن موادر مصر من النقد الأجنبي مثل الاستثمار الأجنبي والذي شهد طفرة خلال المؤتمر الاقتصادي ما ينبئ بتدفق الاستثمار خلال الفترة القادمة بجانب السياحة والتي بدأت تشهد تحرك في الاتجاه الصحيح.

وأردف قائلاً إن الأمر الثاني يتعلق باتجاهات المستوردين والذي يتطلب وضع ضوابط حتى يتم رفع الضغط عن النقد الأجنبي بما يضمن عدم حدوث فجوة في السعر بين السوق الرسمي والموازي، مؤكدًا أن توافر النقد الأجنبي خلال الفترة القادمة أمر هام لتجاوز المشاكل التي يعاني منها المستوردين والصناع وأصحاب الأعمال على أن يكون ذلك النقد متاحًا وفق أولويات وضوابط.